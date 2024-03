Messina, i posti liberi dei mercati saranno presto assegnati

Per molti può essere considerata un’opportunità per operare, finalmente, in piena regola. Per il Comune, invece, rappresenta la possibilità data a tanti commercianti di evitare l’ambulantato illegale nelle strade ed avere un luogo dignitoso dove esporre e vendere la propria merce.

Nei mercati settimanali messinesi si sono liberati box e posti che adesso il Dipartimento del Commercio di Palazzo Zanca torna ad assegnare a chi ne farà richiesta. È stata infatti pubblicato l’avviso per la loro assegnazione. Si tratta di due box da 19 metri quadri nel mercato Zaera, ben tredici in quello di Sant’Orsola, ciascuno da poco meno di 9 metri quadri, due al mercato Vascone da 12 metri quadri e quattro posteggi al mercato a chilometro zero che si tiene, adesso, a largo Seggiola dopo lo spostamento da piazza del Popolo.

I box verranno dati in concessione per dieci anni a chi ne farà richiesta e dimostra la propria regolarità tributaria e contributiva nei confronti del comune di Messina ed è autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande già al momento dell’invio della domanda di partecipazione.