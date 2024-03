Un vero e proprio cratere nel bel mezzo della della carreggiata. La voragine è comparsa sul viale Boccetta e ha richiamato subito l'attenzione degli automobilisti e dei pedoni in transito. "Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco, per via della presenza di un tubo del gas", ha segnalato il consigliere della quarta circoscrizione Renato Coletta.