Stasera torna Scirocco su Rtp: il diritto degli studenti a manifestare e riflettori su Torre Faro

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco, il talk del venerdì sera condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step. Nel primo in primo piano gli studenti e il loro diritto a manifestare messo in dubbio da quanto accaduto a Pisa. In studio il provveditore Stello Vadalà, il consigliere comunale di Fratelli d' Italia Dario Carbone e una nutrita rappresentanza di studenti provenienti da tutta la provincia.

La seconda parte del talk punterà i riflettori su Torre Faro. Il piccolo borgo Marinaro che d'estate diventa il centro della movida e degli spettacoli, è stato al centro nei giorni scorsi di un'imponente operazione della Guardia costiera condotta in collaborazione con l'amministrazione comunale. In studio tra gli ospiti l'assessore al Commercio e ai grandi eventi Massimo Finocchiaro, il comandante della polizia provinciale Giovanni Giardina, il rappresentante legale dei pescatori. Previsto collegamenti in diretta dalla piazza principale di Torre Faro condotti da Tiziana Caruso.