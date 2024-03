Parcheggi di Milazzo, gestione diretta comunale confermata dal Tar

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso della Sis, la società di Perugia che l’anno scorso si era aggiudicata la gestione dei parcheggi a pagamento di Milazzo, ritenendolo “infondato” e condannandola al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune.

I giudici amministrativi hanno accolto tutte le osservazioni formulate dal legale di palazzo dell’Aquila, l’avvocato Natale Bonfiglio, ritenendo così il ricorso infondato in tutti i punti che erano stati sollevati dalla società umbra dopo che il Comune aveva revocato in autotutela gli atti di gara.

Nel ricorso la Sis contestava che il Comune aveva consegnato le aree, in via d’urgenza, tant’è che la stessa procedeva alla installazione dei parcometri e alla realizzazione della segnaletica orizzontale. Poi a distanza di meno di un mese l’avvio del procedimento di autotutela poiché la ditta aggiudicataria «non aveva tenuto conto della necessità di assicurare lo svolgimento del servizio mediante l’assunzione di 15 dipendenti».