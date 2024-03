Messina, ventata di freschezza a palazzo Zanca: iniziata l'esperienza lavorativa dei nuovi dipendenti

In un clima di entusiasmo e soddisfazione e’ iniziata l’esperienza lavorativa dei nuovi dipendenti del Comune. Si tratta della prima addizione di nuovo personale nell’ambito delle 341 assunzioni varate nel 2023 e in corso di concretizzazione in queste settimane. Hanno preso servizio i 5 avvocati e i 25 funzionari contabili.

Sono quasi tutti siciliani, molti messinesi e hanno un’età media di poco superiore ai 40 anni. C’è anche chi viene da Novara e chi torna in città dopo 25 anni di impiego altrove. Ad accoglierli il sindaco Basile, il dg Puccio, e il dirigente Cama.