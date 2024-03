Messina, gravissimo incidente in via Cesare Battisti: una suora in fin di vita

Gravissimo incidente stradale stamattina sulla via Cesare Battisti poco prima dell'istituto Jaci. Una suora di 77 anni, mentre attraversava la strada, è stata centrata in piano da una Opel Mokka condotta da una 55enne messinese. L'anziana è stata trasportata in ambulanza al Piemonte dove ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Per i medici la suora è in imminente pericolo di vita. Indagini, per stabilire la dinamica dell'incidente, sono state avviate dalla sezione Infortunistica della Polizia Municipale diretta dall'ispettore capo Giovanni Arizzi.