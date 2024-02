Messina, paura in via Romagnosi: "pioggia" di cornicioni in strada

Intervento dei vigili del fuoco in via Romagnosi, alle spalle della Chiesa di Sant'Antonio Abate, a causa di alcuni cornicioni pericolanti. All'improvviso, probabilmente a causa delle recenti piogge e del vento di oggi in città, pezzi di cemento si sono staccati da alcuni balconi finendo sul marciapiede sottostante. Solo per fortuna - visto che in quel momento non stavano transitando pedoni - non si sono registrate conseguenze serie. Una squadra dei vigili del fuoco ha messo la zona in sicurezza.