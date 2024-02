Messina, lavori per una improvvisa perdita d'acqua: via Garibaldi chiusa

Traffico in tilt in via Garibaldi lato monte a causa di improvvisi lavori all'altezza della via Legnano per una perdita di acqua. Sul posto la ditta incaricata dei lavori e la polizia municipale che sta provando a gestire la situazione viaria. L'ingresso dal viale Giostra al momento è chiuso. Il traffico viene deviato in questo momento verso Viale della Libertà o sulla Circonvallazione. Il tutto in concomitanza con la chiusura dello svincolo di Giostra in ingresso per i lavori del Cas sulle ultime due campate.

In aggiornamento