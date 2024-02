L'inaugurazione dell'anno accademico a Messina, la rettrice Spatari: "Questa Università va tutelata prima di ogni cosa"

E' in corso nell'aula magna del Rettorato, la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università di Messina. Dopo l’intervento della rettrice, prof. Giovanni Spatari, prenderanno la parola il rappresentante del personale tecnico amministrativo, dott. Nunzio Femminò e il rappresentante degli studenti, Francesco Chimenz. Il prof. Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale, terrà la prolusione ai corsi dal titolo “Cultura, merito ed eguaglianza nella Costituzione italiana”. Alla cerimonia presente anche il presidente della Regione Siciliana, l’avvocato Renato Schifani. Durante l’evento il Coro di Ateneo eseguirà alcuni intermezzi musicali. La rettrice Spatari: "I delegati nei prossimi giorni" Emozionata la rettrice Giovanna Spatari: "E' per me una giornata speciale, è la mia prima inaugurazione. Le prossime elezioni in Cda e Senato? Mi fa piacere che ci sia stata convergenza. A questa Università serve serenità. I delegati? Non abbiamo patito l'assenza dei delegati, era fondamentale mettere a punto il Piano Strategico di Ateneo. Ed è stato un bel lavoro di squadra, al quale hanno partecipato non solo i prorettori ma anche molti docenti. I delegati comunque saranno esitati nei prossimi giorni". Un passaggio anche sui fatti recenti legati al caso Cuzzocrea: "L'Università di Messina va tutelata prima di ogni altra cosa, questi fatti si inquadrano in un contesto di riorganizzazione della macchina amministrativa. Io ho intenzione di attivare le procedure di "audit" su specifici argomenti, come questo".

Silvestri: "Il merito è importante, l'Università di Messina riacquisti il ruolo che merita" "Il merito è importante, in una società che vuole andare avanti e raggiungere traguardi è necessario che ognuno dia il meglio di sé", ha detto il professor Silvestri - presidente emerito della Corte Costituzionale prima del suo intervento. "In una società democratica non possono esistere titoli di nobiltà al di là del merito. Ma deve essere un merito inclusivo, che consenta - come dice la nostra Costituzione, prosegue Silvestri - a chi non ha i mezzi di primeggiare. L'Università è il luogo per eccellenza del merito".

L'inaugurazione arriva dopo un periodo turbolento, "ma l'approccio alla nuova fase deve essere positivo, di slancio. Tutto si supera se si ha consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità. Sarà la nuova rettrice a dare l'impulso necessario affinché l'Ateneo di Messina riacquisti la dignità che merita. Da qui sono passati grandi maestri, studiosi e anche grandi uomini pieni di coraggio civile. Merita di essere valutata per quello che è".