Polo turistico e della ricerca: Milazzo "disegna" il futuro dei Molini Lo Presti

Altro passo avanti del progetto di riqualificazione dei Molini Lo Presti attraverso la partnership pubblico privato. La giunta municipale ieri ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, atto propedeutico al successivo affidamento del servizio di architetture ed ingegneria per la redazione del Piano di fattibilità tecnica economica (Pfte) per l'importo complessivo di 18 milioni di euro dei quali 7 milioni e 700 frutto di finanziamento nazionale, 280 mila a carico delle casse comunali e 10 milioni di euro da finanziare con risorse private.

Il documento di indirizzo alla progettazione rappresenta una sorta di pre-valutazione di quello che dovrà essere l'intervento finale e contiene tutte le informazioni sull’opificio di via dei Mille, i vincoli paesaggistici e ogni altra notizia relativa. Quindi la programmazione delle opere che si intende realizzare. «La visione progettuale del complesso dei Molini Lo Presti è cambiata nel corso degli anni, assieme agli amministratori della città - si legge -. Punto strategico per il collegamento con le isole Eolie, la struttura è oggi utilizzata solo in piccola parte come centro di ricerca in uso da Ingv, Ispra e Anton Dhorn. Attraverso le diverse visioni si è passati da polo prettamente turistico ed a servizio delle navi da crociera a punto nevralgico per la vita dei cittadini, nuovo polo culturale ed economico della città».