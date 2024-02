Messina, al via oggi il terzo step di interventi sulla condotta idrica: erogazione dell'acqua sospesa per 24 ore

Al via stamani il terzo step di interventi per la mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo. A partire dalle 7, interruzione idrica in città, con la ripresa a pieno regime dell’erogazione di acqua nella giornata di domenica prossima. Quanto ai dettagli tecnici, Amam ha già comunicato alla cittadinanza, tramite la conferenza stampa svoltasi mercoledì scorso a Palazzo Zanca, che gli interventi più importanti saranno eseguiti a Roccalumera, Pezzolo e Tremestieri, caratterizzati dall’inserimento di giunti elettrici e da una decina di attività minori.

Rispetto alla fase precedente, il Centro operativo comunale sarà attivo a partire dalle 7 di oggi (fino alle 24). La distribuzione idrica in città riprenderà al termine dei lavori previsti nelle 24 ore per poi normalizzarsi gradualmente nell’arco delle successive 24 ore, salvo imprevisti, per tornare alla normalità nella giornata del 25 febbraio.

Sarà possibile rivolgersi al Coc per evidenziare criticità al recapito telefonico 09022866 e in merito alle chiamate è consigliato di limitare soprattutto quelle di richiesta di approvvigionamento, quando ancora si hanno riserve di acqua nei serbatoi, al fine di evitare il congestionamento degli interventi più urgenti.