Milazzo, trasporto pubblico urbano affidato alla società Sais

Servizio di trasporto pubblico urbano si cambia. Dal primo aprile infatti non sarà più svolto dall’Ast, ma dalla Sais autolinee spa di Palermo. Nella giornata di ieri, la giunta municipale, su indicazione del sindaco Pippo Midili e dell’assessore ai Trasporti, Angelo Maimone, ha approvato una delibera con la quale si dà mandato al dirigente della polizia locale Giacomo Villari di affidare il servizio mediante stipula di un contratto ponte sino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’espletamento della gara a procedura apertura per l'affidamento in concessione novennale. In buona sostanza, l’obiettivo è assicurare la continuità del servizio visto che l’Ast, il cui contratto è scaduto a dicembre 2023, ha accettato di proseguire il proprio impegno sul territorio mamertino sino al 31 marzo.

L’Esecutivo ha anche stabilito che il bando di gara per la concessione per il lungo periodo dovrà essere pubblicato entro il 30 maggio del prossimo anno e che la concessione – e questa è la vera novità – dovrà prevedere anche la gestione dei servizi di mobilità integrati di Trasporto pubblico locale (Tpl) e parcheggi. Una soluzione, dunque, per evitare interruzioni che avrebbero avuto conseguenze negative, ma che al tempo stesso permette di avviare un nuovo percorso per far sì che il trasporto pubblico a Milazzo possa diventare un servizio nel vero senso della parola e non solo una opportunità solo per pochi intimi visto che, da sempre, non c’è stata sintonia tra i milazzesi e l’Ast specie per quel che concerne le proposte di collegamento.