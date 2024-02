Messina, anziano investito da un'auto e trascinato per 20 metri: ricoverato in gravi condizioni

Si trova in osservazione al Papardo l'uomo di 86 anni rimasto vittima ieri pomeriggio di un grave incidente in via Consolare Pompea, all'altezza dell'abitato di Sant'Agata. L'anziano è stato investito, mentre attraversava la strada, da una Chevrolet Matiz, condotta da un 66enne. Il pedone è caduto rovinosamente sull'asfalto, una ventina di metri dopo il punto dell'impatto. Soccorso immediatamente da alcuni cittadini, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Papardo, dov'è giunto in codice rosso. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi: il pensionato ha riportato politraumi in varie parti del corpo e il suo stato di salute è monitorato dal personale sanitario. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza. Sull'incidente accertamenti da parte della Sezione infortunistica della polizia municipale coordinata dall'ispettore Giovanni Arizzi.