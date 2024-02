Messina, addio alle cabine telefoniche di Piazza Cairoli: un'era ormai tramontata. Ma quanti ricordi!

Nel cuore di Piazza Cairoli, l'iconica presenza delle cabine telefoniche ha cessato di esistere. Questi simboli di un'epoca passata, testimoni silenziosi di decenni di comunicazione, sono stati rimossi questa mattina dalla parte lato monte. Le cabine telefoniche, che una volta erano l'unico mezzo di comunicazione al di fuori delle mura domestiche, hanno visto il loro uso ridursi nel corso degli anni, con l'avvento dei telefoni cellulari. Tuttavia, per molti, anche quando il cellulare era ancora un bene di lusso, queste cabine rappresentavano un punto di contatto vitale con il mondo esterno.

Durante le fasi di smontaggio, numerosi i passanti che hanno rivissuto i ricordi legati alle cabine telefoniche, ricordando quando si affidavano al classico gettone, alle monete o alla scheda per effettuare una chiamata urgente o semplicemente per raggiungere i propri cari. Oggi, mentre il panorama urbano continua a evolversi, l'addio alle cabine telefoniche di Piazza Cairoli segna la fine di un'era. Sebbene possa sembrare un semplice atto di modernizzazione, per molti rappresenta la perdita di un pezzo di storia, di un tempo in cui la comunicazione aveva una forma tangibile e concreta. Con l'avanzare della tecnologia, le cabine telefoniche hanno ceduto il passo a nuovi mezzi di comunicazione, ma il loro ricordo rimarrà intatto nella memoria di chi le ha utilizzate nel corso degli anni.