Mafia dei pascoli, il coraggio dei proprietari terrieri che hanno denunciato i Taranto a Montalbano

Il regno criminale-mafioso del fratelli Taranto a Montalbano Elicona è tramontato forse definitivamente.

Grazie al grandissimo coraggio di un gruppo di proprietari terrieri che stanchi si subire vessazioni hanno denunciato tutto. Una mattina, ognuno per i fatti propri, si sono presentati alla stazione dei carabinieri di Montalbano accompagnati dal vice presidente nazionale di “Rete per la Legalità” Giuseppe Scandurra e hanno raccontato tutto per filo e per segno. Per quello che hanno fatto, in un territorio in cui ancora vigono omertà, connivenza e disinteresse, meriterebbero di essere invitati al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una stretta di mano basterebbe per ripagarli di tutto. Di raccolti distrutti da pecore e capre, lasciate pascolare apposta in quelle terre, di sconfinamenti periodici organizzati, di sorrisi ironici quando s’incrociano gli sguardi, di vessazioni e auto bruciate, di gomme talgiate.

Sono loro, i proprietari terrieri che sono andati alla stazione dei carabinieri di Moanbalbano, che hanno dato un buon motivo alla Procura di Messina per mettere in piedi l’operazione Nebrodi 2, scattata di recente. La naturale prosecuzione della Nebrodi, che risale al 2020, sulla cosiddetta “mafia dei pascoli” dei clan tortoriciani con le truffe all’Agea e all’Unione Europea.

Col tempo, i Taranto erano diventati concretamente “padroni” di una zona enorme, oltre trecento ettari tra la frazione Bradi, la contrada Serro Tindari, e il fiume Elicona.

Basta leggere queste coraggiose denunce per ripercorrere il solito canovaccio di un territorio vessato e annichilito che potrebbe essere invece fonte di guadagno per decine di coltivatori e allevatori onesti.