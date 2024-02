Fondi Covid alle grandi città, Messina vanta un credito di 2,1 milioni

In termini assoluti, la città in cui il conto del Covid è stato più salato è Milano (oltre 650 milioni), seguita da Roma (quasi 370 milioni) e Venezia (177 milioni). Importanti anche le mancate entrate e le spese registrate da Torino (145 milioni) e Palermo (143 milioni).

Secondo i dati comunque quasi tutti i Comuni hanno avuto fondi compensativi per evitare la paralisi delle funzioni fondamentali, congrui rispetto alle effettive necessità.

Le uniche grandi città in cui sono state incamerati rimborsi insufficienti sono: Reggio Emilia risultata essere in deficit per poco meno di 2,4 milioni di euro, a fronte di quasi 13 milioni di fondi compensativi già intercettati; Messina, dove arriveranno 2,1 milioni aggiuntivi rispetto ai 12,5 già ottenuti a suo tempo e e Padova dove è di 1,4 milioni il deficit risultante dalle certificazioni inviate dal comune, che in prima battuta aveva ottenuto rimborsi di poco inferiori a 25 milioni. Palermo ha avuto 143.177.335, Catania trenta.