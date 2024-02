Messina, c’è chi augura la morte a Nino Germanà: «Come Feltrinelli...»

«Le auguro un innesco come quello che fece Feltrinelli a Segrate». Un messaggio esplicito sui social, un augurio di morte – Giangiacomo Feltrinelli morì a Segrate a causa dell’esplosione di un ordigno sotto un traliccio – rivolto al senatore leghista Nino Germanà, tra i più accesi tifosi del Ponte sullo Stretto. «Che schifo, che vergogna, augurarmi la morte», l’unico commento di risposta di Germanà, che poi ha deciso di “silenziarsi”. Quel messaggio era stato scritto in relazione ad un post con cui il senatore messinese aveva espresso soddisfazione per l’ultimo passaggio consumato sul fronte Ponte sullo Stretto: il sì alla relazione di aggiornamento sul progetto definitivo. Diversi gli attestati di solidarietà e di vicinanza nei confronti dell’esponente della Lega. «Esprimo solidarietà e vicinanza al senatore Nino Germanà al quale, sui social, è stata augurata la morte per la sua posizione a favore del Ponte sullo Stretto. Germanà è un uomo al servizio delle istituzioni e sono certo che non si farà intimidire da queste frasi di odio ingiustificato. Non bisogna mai dimenticare che la democrazia si fonda sulla pluralità delle opinioni e non sulle minacce».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Anche il sindaco Federico Basile ha espresso a nome proprio, della Giunta e dell’intera Amministrazione piena solidarietà e vicinanza al senatore Nino Germanà destinatario di minacce sui social. “Atti come questo non possono essere liquidati come una semplice bravata ma costituiscono, a tutti gli effetti un reato grave. Chi inneggia alla violenza, sentendosi forte solo dietro l’anonimato non ha l'intelligenza di argomentare in altro modo le proprie opinioni, né il coraggio e la coerenza di sostenerle mettendoci la faccia. Sul fronte dei social media va contrastato fermamente l’utilizzo delle minacce e del linguaggio violento, aggressivo al fine di creare i necessari anticorpi nella pubblica opinione contro il diffondersi di questi comportamenti”, conclude Basile. «Esprimo la solidarietà mia e del Senato della Repubblica al collega Nino Germanà per le minacce subite», scrive su X Ignazio La Russa. «Sono certo - riprende il presidente del Senato - che il senatore non si farà intimidire e continuerà a svolgere la sua attività senza alcun condizionamento».