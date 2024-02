Corruzione a Trapani, annullati i provvedimenti contro il manager messinese

Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato i provvedimenti adottati dal gip del tribunale di Trapani nei confronti del manager messinese Valerio Christian. Nessun divieto temporaneo quindi di esercitare l'attività imprenditoriale. Valerio Christian era finito nell'inchiesta che aveva preso le mosse nel settembre del 2020, dopo l’incendio in un impianto di raccolta dei rifiuti della Trapani Servizi spa. Inchiesta che il 24 gennaio aveva portato all’arresto dell’ex assessore comunale di Trapani Dario Safina (nella foto), ora deputato regionale del Pd accusato di corruzione, turbativa d’asta e rivelazione di notizie riservate e all’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex direttore generale della Trapani e Servizi Carlo Guarnotta, dell’ex direttore amministrativo della società Giuseppe Ullo, del consulente Rosario Bellofiore.

Al centro dell’indagine, coordinata dalla Procura di Trapani, c'è l’attività illecita di dirigenti e collaboratori della municipalizzata «Trapani Servizi spa» che avrebbero truccato i concorsi del 2020 e 2021 per la selezione e designazione del direttore generale della società e per le nomine di un collaboratore esterno e del direttore tecnico. I due dirigenti indagati, destinatari del divieto di dimora, sono Carlo Maria Baldassare Guarnotta e Giuseppe Ullo. Al deputato regionale, ex assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani, si contesta invece di aver pilotato, quando era in carica in Giunta, la gara di «project financing» per la manutenzione dell’illuminazione pubblica.