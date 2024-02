Barcellona, 8 proscioglimenti e 6 messe in prova per le "finte assunzioni"

A conclusione dell'udienza predibattimentale che si è tenuta nei confronti di 43 persone, tra cui un consulente del lavoro e altri 5 indagati ritenuti imprenditori fittizi che, attraverso artifici, avrebbero assunto fittiziamente presunti falsi lavoratori e lavoratrici per agevolare l'indebita percezione di prestazioni sociali, erogate dall'Inps e dall'Erario, il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona, Noemi Genovese ha disposto 8 proscioglimenti. La posizione di altri 6 imputati è stata invece stralciata ed ammessa alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Per altri 29 imputati invece è stato disposto autonomo fascicolo per consentire il proseguimento del processo ordinario con diverso giudice, Silvia Maria Spina. Un processo che inizierà nell'udienza fissata per il 24 aprile.

Le persone per le quali il giudice monocratico Noemi Genovese ha disposto il proscioglimento da ogni accusa – con due diverse formule – sono: Olga Caccamo, Maria De Pasquale, Alberto Esposito Malara, Carmelo Manna, Nunziata Rosa Sciacca, Santi Torre, in relazione ai reati agli stessi ascritti con la formula “per particolare tenuità del fatto”.

Dichiarato inoltre il non luogo a procedere nei confronti di Maria Rita Caliri e Maria Tindara Scibilia per i fatti alle stesse rispettivamente ascritti con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”.

Al contempo il giudice ha disposto la revoca del sequestro che a suo tempo era stato eseguito nei confronti degli imputati Olga Caccamo, Maria De Pasquale, Alberto Esposito Malara, Carmelo Manna, Nunziata Rosa Sciacca e Santi Torre.