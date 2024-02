Dal Ponte sullo Stretto alla violenza giovanile: questa sera torna Scirocco

Nel secondo si parlerà di violenza giovanile. Previsti collegamenti in diretta da piazza Cairoli condotti da Tiziana Caruso. Tra gli ospiti in studio il sociologo Marco Centorrino, il parroco di Bordonaro padre Severino, l' ex garante dei diritti dell' Infanzia Fabio Costantino, il parroco della chiesa ortodossa Giovanni Amante, Maurizio Galati dell' Usip Uil.