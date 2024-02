Maltempo, albero cade su un traliccio alla centrale di Bufardo. Disagi idrici a Messina

Nella tarda serata di ieri l'Amam ha comunicato la presenza di un guasto alla condotta di Fiumefreddo. Problema scaturito dal maltempo (un albero è caduto su un traliccio) e che sta provocando dei disagi nella distribuzione dell'acqua nella città di Messina (in particolar modo nella zona Nord). Questo il post pubblicato sui social:

"A causa di condizioni meteo avverse nel territorio di Fiumefreddo, Enel ha comunicato che sta provvedendo al ripristino di un guasto. La distribuzione di acqua da Fiumefreddo a Messina è al momento ridotta. Seguiranno aggiornamenti sugli effetti della distribuzione idrica cittadina nella giornata di domani (ogg ndr). Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687711 o sulla pagina social".

Problema scaturito dalla caduta di un albero su un traliccio

"I tecnici di ENEL - si legge in un nuovo aggiornamento comunicato da Amam - contano di riparare in mattinata il guasto elettrico causato dalla caduta di un albero su un traliccio di alimentazione, per il maltempo imperversato ieri nella zona in cui sorge la Centrale di Torrerossa Bufardo, rimasta dunque ferma. L'erogazione idrica in città, dunque, nella giornata di oggi avverrà in forma ridotta in tutta la città. Seguiranno aggiornamenti sugli effetti del black out elettrico nella Centrale dibTorrerossa sulla distribuzione idrica cittadina".