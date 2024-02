Maltempo, albero su un traliccio alla centrale di Bufardo. Disagi idrici a Messina. Da domani torna l'acqua con possibili variazioni di orario

Nella tarda serata di ieri l'Amam ha comunicato la presenza di un guasto alla condotta di Fiumefreddo. Problema scaturito dal maltempo (un albero è caduto su un traliccio) e che sta provocando dei disagi nella distribuzione dell'acqua nella città di Messina (in particolar modo nella zona Nord). Questo il post pubblicato sui social:

"A causa di condizioni meteo avverse nel territorio di Fiumefreddo, Enel ha comunicato che sta provvedendo al ripristino di un guasto. La distribuzione di acqua da Fiumefreddo a Messina è al momento ridotta". Poco dopo, sempre Amam, ha comunicato che "è stata ripristinata una linea elettrica di emergenza da parte di Enel per consentire la distribuzione in città. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687711 o sulla pagina social".

La situazione a Messina città

Stanotte erogazione in tutta la città tranne Tremonti, zona Giostra e via Palermo bassa che ha avuto erogazione fino alle 8. In centro città hanno chiuso i serbatoi alle 9. È stata alimentata con una linea sostitutiva la “centrale” di Torregrossa e quindi ci sarà una seconda erogazione, nel corso del pomeriggio, tra viale Europa e piazza Castronovo. Da domani lunedi 12 febbraio la distribuzione idrica tornerà in tutte le zone cittadine, sebbene con possibili variazioni di orario. Enel ha comumicato che martedì è prevista la conclusione della riparazione ai cavi danneggiati dal maltempo e il riprstino della funzionalità della linea elettrica.