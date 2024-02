Messina, scontro tra scooter sulla via Garibaldi: 35enne in codice rosso al Policlinico

Scontro tra due scooter in serata sulla via Garibaldi all'altezza dell'incrocio con la via torrente Trapani, nei pressi del mercato Muricello. Uno scooter che viaggiava in direzione nord sud all’incrocio di via Garibaldi, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un altro mezzo a due ruote. In sella due giovani, entrambi rimasti feriti dopo lo scontro. Ad avere la peggio un 35enne che, balzato dal mezzo per diverse decine di metri, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico.

Sul posto il personale del 118 e la polizia municipale per i rilievi.