Ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, un disastro ambientale

«Chiederò un incontro al prefetto per rappresentare quanto ho avuto modo di apprendere dall’avvocato Vitarelli, e di vedere con i miei occhi, sulle attuali condizioni della discarica, aggravatesi ulteriormente».

A parlare è il sindaco di Furnari, Felice Germanò che - accompagnato dagli assessori Crisafulli, Crupi e dall’ispettrice Paratore - ha effettuato ieri, con il curatore fallimentare della Tirrenoambiente, un sopralluogo nella confinante ex discarica di Zuppà (Mazzarrà Sant’Andrea) per constatare in prima persona l’aggravarsi delle note criticità ambientali del sito, la cui messa in sicurezza si attende ormai dal novembre 2014.

Sono state completate le operazioni di prelievo del percolato che, quotidianamente, dal lunedì al venerdì sono garantite dalla presenza sul posto di Vitarelli (anche se non rientrano nelle funzioni proprie del suo incarico, ma comunque indispensabili a seguito della sospensione degli operai decisa dal Tribunale fallimentare). Si tratta di circa 60 tonnellate al giorno per un costo di 4000 euro, finanziato dalla Giunta regionale.