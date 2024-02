Messina, chiuso in entrata lo svincolo di Tremestieri: è caos sulla SS114. Da stasera aperto ingresso verso Palermo

E i disagi continueranno anche nei prossimi giorni perché i lavori proseguiranno fino alle 20 di mercoledì 7 febbraio . Per riprendere dalle sei del mattino del 12 febbraio alle 20 del 16 febbraio questa volta nella carreggiata di uscita dall’autostrada sempre allo svincolo di Tremestieri. ai cantieri del Cas si aggiungono anche quelli lungo la statale 114 dove è in corso di realizzazione il marciapiedi nella zona di Mili.

I lavori effettuati durante le ore mattutine evidentemente creano molti più problemi di quanto non facciano quelli in notturna o nel fine settimana settimana quando soprattutto i mezzi pesanti sono fermi.

Oggi e domani rimarrà chiuso lo svincolo in entrata di Tremestieri per lavori di pavimentazione stradale . Malgrado fosse stato annunciato con anticipo, questa mattina non sono mancate le ripercussioni sulla circolazione in direzione nord. Tutti i mezzi che solitamente utilizzavano la tangenziale si sono dovuti dirigere sulla SS 114 per raggiungere gli altri svincoli (S. Filippo e Gazzi) o il centro città. Nelle prime ore del mattino, alcuni automobilisti riferiscono di aver impiegato circa un'ora per percorrere la breve distanza che c'è tra Tremestieri e San Filippo .

Il caos che si è verificato questa mattina nella zona sud a causa dei lavori del consorzio autostrade Tremestieri ha indotto la Prefettura a convocare un tavolo urgente per poter in qualche modo porre rimedio o comunque ridurre i disagi di chi abita in quella zona. Al termine della riunione è stato deciso che i lavori avranno una durata inferiore e già questa sera entro le 22 sarà aperto l’ingresso in autostrada verso Palermo. Domani sera sarà la volta di quello verso Catania. In termini concreti dunque è stato ridotto di parecchio il tempo previsto di chiusura dell’importante nodo autostradale. Alcuni interventi per alleggerire il traffico sui mezzi pesanti con lo smistamento verso San Francesco dei traghetti che fanno la spola con la Calabria.

E intanto il CAS comunica la chiusura per lavori dell'uscita allo svincolo di Taormina, lungo l'autostrada A/18 Messina-Catania, per i veicoli provenienti da Messina, in transito in direzione Catania.