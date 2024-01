Messina, rissa notturna davanti al Flexus. Esponente delle forze dell'ordine tira fuori la pistola e disperde i facinorosi

Una rissa è scoppiata nel cuore della notte in via Don Blasco, di fronte alla discoteca Flexus dove era in corso una serata. Decine di giovani si erano radunati a ridosso del marciapiede dove alcuni ragazzi avevano iniziato a darsele di santa ragione. Quando la situazione sembrava stesse degenerando, un uomo appartenente alle forze dell'ordine ha esibito la propria pistola d'ordinanza. Il gesto non è passato inosservato tra i tanti esagitati che in pochi secondi si sono dispersi e così è tornata la calma. Subito dopo sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno avviato le indagini per stabilire cosa sia realmente accaduto.