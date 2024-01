Messina e Reggio sbarcano sulla Rai: "Origini" racconta l'incantevole magia dello Stretto

Miti, storie e leggende da sempre ne raccontano il fascino: con Vincenzo Annuario si rievoca la storia della nave traghetto Cariddi, la nave che visse due volte, prima al servizio della marina militare italiana fino al 1943, quando fu affondata, poi risorta negli anni Cinquanta come traghetto per il trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e la Calabria.

Un ambiente unico, dove le particolari correnti sottomarine e i pesci che le attraversano danno vita a un ecosistema oceanico nel bel mezzo di un breve tratto di Mediterraneo , come spiegano il sub Domenico Majolino e la biologa marina Simona Ratti .

A bordo di una nave porta container tra la Calabria e la Sicilia insieme al comandante dei piloti dello Stretto Letterio Donato . Oppure in cima al braccio di una gru del porto di Gioia Tauro con l’ingegnere Antonio Testi , amministratore delegato della società che gestisce il terminal container del porto. Sono solo alcune delle esperienze e delle tappe del nuovo viaggio di Francesco Gasparri e Valentina Caruso nello Stretto di Messina, protagonista di "Origini", in onda domani su Rai 2 alle 15.00.

E ancora, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), custode della storia della Magna Grecia, del passato glorioso dell’antica Reghion e dei famosi Bronzi di Riace. Lo Stretto unisce due terre, nella cultura, nel paesaggio e nelle tragedie, come quella del terremoto del 1908. Un sisma devastante che ha messo in ginocchio due città, Messina e Reggio Calabria.

Tra le sale e i depositi del Museo Regionale di Messina (Mume), il direttore Orazio Micali presenta la mostra «1908 Città Museo Città», un itinerario della memoria attraverso i frammenti della città, recuperati e accatastati all’indomani del terremoto, per non dimenticare secoli di cultura che avevano reso grande Messina prima che il sisma spazzasse via tutto.