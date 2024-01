Giornata della Memoria a Messina, la prefetta: «Mai restare indifferenti davanti alla brutalità»

«Non bisogna mai rimanere indifferenti alla brutalità e alle sofferenze». Nelle parole della prefetta Cosima Di Stani, c’è il senso di iniziative come quelle legate alla “Giornata della Memoria”, in ricordo della pagina più atroce della Storia dell’umanità, l’Olocausto. Ieri la rappresentante dello Stato ha presieduto un incontro, svoltosi alla Sala Laudamo, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, insieme con una folta partecipazione di studenti delle scuole cittadine. Durante l’evento, sono state consegnate due medaglie d’Onore ai familiari di cittadini della provincia di Messina morti dopo essere stati deportati nei lager nazisti.

Ospite d’eccezione la scrittrice Tea Ranno, siracusana (originaria di Melilli), che ha scritto un libro commovente, “Un tram per la vita”, ispirato alla storia di Emanuele Di Porto, sfuggito al rastrellamento nazista nel ghetto di Roma. «È il 16 ottobre 1943, nel ghetto di Roma un bambino di dodici anni vede la madre caricata su un camion dei tedeschi, la raggiunge, l'abbraccia, ma lei riesce a spingerlo via. Emanuele, questo il nome del bambino, si nasconde su un tram e inizia un viaggio che lo porterà, fermata dopo fermata, fino al capolinea. Racconta al bigliettaio di essere ebreo e chiede di essere protetto perché i tedeschi lo stanno cercando. L'autista del tram e poi altri dopo di lui aiuteranno Emanuele a restare vivo e al sicuro per tre giorni fino a quando non riuscirà a trovare suo padre». Alcuni brani del libro sono stati letti dagli studenti Elena Peteanu e Maurizio Muscarà mentre Carmela La Rocca, presidente della Consulta degli studenti, assieme a Elisa Miceli, Davide Spinella e Carmelo Italiano, ha voluto ricordare i “Giusti”, tutti coloro i quali hanno «dato una testimonianza concreta di vicinanza alle vittime della Shoah».