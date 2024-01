Delegazione di Assifero ricevuta dal presidente Mattarella, tra loro anche il messinese Gaetano Giunta

È un «grande onore essere ricevuti dal Presidente Mattarella e poter condividere il percorso e la visione di Assifero, rinnovando il nostro impegno per il futuro di continuare a costruire processi che consentano al sistema filantropico italiano di poter fare la sua parte nella lotta alle diseguaglianze e nel realizzare una società che non lasci indietro nessuno», ha affermato Stefania Mancini Presidente di Assifero.

L’incontro è stata l’occasione per condividere con il Presidente il ruolo strategico del sistema filantropico a servizio del Paese e a fianco delle istituzioni e la visione e i valori che guidano, oggi e in prospettiva, l’Associazione di cui anche Fondazione MeSSInA fa parte.

Nel presentare Fondazione MeSSInA Gaetano Giunta ha sottolineato che «La Fondazione ha scelto di allargare il perimetro della filantropia tradizionale co-organizzando e cofinanziando vere e proprie policy e strategie territoriali per il contrasto alle diseguaglianze e ai mutamenti climatici». Come esempio del suo agire, Giunta ha inoltre ricordato il programma Capacity, realizzato in partnership strategica con il Comune di Messina, che ne è stato capofila: «Un esempio vincente di sinergia fra pubblico e privato, che ha portato al superamento di due delle più importanti baraccopoli della città». E ha evidenziato come il senso della Fondazione stia «nell’ inesauribile desiderio di ricercare bellezza e liberazione»

L’udienza con il Presidente della Repubblica è stata un importante riconoscimento del lavoro di Assifero e chiude il percorso di celebrazione dei suoi vent’anni, che si è aperto un anno fa con l’udienza papale presso la Santa Sede.