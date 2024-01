Corte d'Appello di Messina tra scoperture ed edilizia giudiziaria: il quadro in chiaroscuro del presidente Lombardo

Emerge un quadro in chiaroscuro dalla relazione di Luigi Lombardo, primo presidente della Corte d’Appello , sull'amministrazione della giustizia nel distretto di Messina in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. I vuoti di organico sia della magistratura che del personale amministrativo ed i problemi di edilizia giudiziaria restano in primo piano insieme ai tempi dei processi ed agli effetti della riforma Cartabia.

In questo quadro un contributo importante è arrivato dagli addetti dell’Ufficio per il processo: «L'apporto dei funzionari addetti all’UPP - aggiunge - deve essere valutato in termini assolutamente positivi». «Gli Upp- prosegue - hanno però contratti a termine, questo determina l’esodo verso impieghi più stabili che a Messina sia nel settore civile che in quello penale ha raggiunto quasi il 50%. Ne è risultata vanificata la formazione professionale che era stata ad essi dedicata e compromessa l’organizzazione del lavoro giudiziario, che deve essere continuamente riorganizzato».

C'è poi la questione dell’edilizia giudiziaria. «I locali degli Uffici giudiziari allocati a Palazzo Piacentini- afferma - sono assolutamente insufficienti; i magistrati e il personale amministrativo sono stipati in stanze che hanno financo quattro postazioni di lavoro». Tuttavia il presidente Lombardo sottolinea che si registrano importanti passi in avanti con il recente trasferimento della sezione lavoro e del giudice di Pace nel palazzo ex Inps e l’acquisto dei due immobili in via Garibaldi dove, in futuro, saranno trasferiti altri uffici. «Rimane insoluto - aggiunge - il problema dell’immobile di via Trento, adibito ad archivio. L’immobile è molto degradato e privo di un sistema antincendio funzionante. Sono allo studio diverse soluzioni. Quanto al palazzo Piacentini, sono stati deliberati i lavori di efficientemente del gruppo elettrogeno e dell’impianto antincendio». Particolarmente difficile anche la situazione del Tribunale per i Minorenni per il quale sono allo studio diverse soluzioni.