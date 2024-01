Trasporti a Messina, saranno potenziate le linee 15 (Catarratti - Stazione) e 16 (Montepiselli - Stazione)

Novità in casa Atm per quanto riguarda le linee 15 e 16, che saranno ulteriormente potenziate per migliorare la mobilità dei cittadini.

A partire dal primo febbraio, la frequenza della linea 15, che collega Catarratti alla Stazione centrale scenderà da 80 a 60 minuti. Anche il percorso verrà parzialmente modificato per rendere più efficiente il servizio: la linea 15 raggiungerà la Stazione Centrale transitando dalla via Cesare Battisti senza più passare dalla zona Falcata (Piazzale Todaro). All’interno della linea 15 è stata inoltre prevista una corsa aggiuntiva, che partirà alle 13.45 dalla Stazione Centrale e raggiungerà Catarratti transitando dalla via La Farina (e non dalla via Cesare Battisti) e si chiamerà linea 15/ .

Il collegamento con la zona Falcata sarà garantito dalle linee 16 Bis e 16/, che rafforzeranno la linea 16.

La linea 16 Bis collegherà con 5 corse quotidiane , nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 12:50, Montepiselli alla Stazione centrale, passando dalla Zona Falcata , Viale Italia e viale Europa e toccando numerosi punti di interesse, tra cui l’Ospedale Piemonte e le tante attività commerciali che sorgono sul viale Europa.

La linea 16/ potenzierà con 5 corse quotidiane, nella fascia oraria compresa tra le ore 14:45 e le ore 18:40, il collegamento con l’Aulario dell’Università degli Studi di Messina, che si trova in via Pietro Castelli, con passaggio anche davanti al Rettorato. Il percorso della suddetta linea si snoderà nel seguente modo: Stazione centrale, Zona Falcata (Piazzale Todaro), via Tommaso Cannizzaro, Gravitelli (Piazza d’Armi ) e percorso inverso.

«Con queste modifiche – spiegano dall’ Azienda Trasporti di Messina – intendiamo intensificare i collegamenti tra le aree più decentrate e i punti di maggiore interesse della città, tenendo conto delle esigenze dei cittadini in relazione alle fasce orarie».