Studenti del "Verona Trento" di Messina selezionati per un progetto di Automatica del Politecnico di Milano

Ancora un riconoscimento prestigioso per IIS Verona Trento di Messina, gli alunni Roberta Sciarrone, Simone Longhitano Pastone e Karol Pinizzotto della classe IV Informatica, hanno superato la selezione riservata a tutti gli istituti d’Italia partecipando ad un concorso indetto dal Politecnico di Milano.

L’IIS Verona Trento, ha sostenuto la candidatura dei suoi alunni più meritevoli ed ha consentito, con grande soddisfazione, la positiva selezione degli alunni, iscritti alla classe quarta dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Gli alunni scelti tra i tanti candidati provenienti da tutti gli istituti superiori d’Italia, sono stati selezionati tra i 30 alunni ammessi ai corsi di “Automatica: la potenza è nulla senza controllo”.

Il corso scelto ha, dunque, per oggetto l’Automatica, ovvero la disciplina che si occupa dei sistemi in grado di funzionare senza l’intervento dell’uomo. Questa disciplina ha come scopo il progetto, la realizzazione e la gestione di apparati atti a rendere, per quanto possibile, “automatico” un sistema. Si tratta di un corso che consentirà agli alunni di sviluppare numerose competenze, da quelle relative alle discipline classiche dell’ingegneria (meccanica, elettrica, termodinamica, etc…) fino a quelle fornite dalle tecnologie dell’informazione (elettronica, informatica, telecomunicazioni). PoliCollege, un progetto di didattica innovativa ideato dal Politecnico di Milano, si ispira al modello dei college americani, offrendo un'opportunità unica agli studenti più talentuosi delle scuole di secondo grado