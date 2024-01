Sanità e sport al centro della nuova puntata di "Scirocco" in onda questa sera

Torna alle 20,30 Scirocco il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step. Nel primo si parlerà delle difficoltà che stanno vivendo le società sportive. Poche le strutture in alcune discipline e in gran parte inagibili. Molte gare da anni si giocano a porte chiuse. In studio l' assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, l' esperto allo sport Francesco Giorgio, la vicepresidente del Coni Cristina Correnti, il consigliere comunale Dario Carbone, il presidente della Fgci Leonardo La Cava, il presidente del Bellinzona Vincenzo La Monica. Nella seconda parte della puntata si parlerà di Sanità e di diritti in bilico. Tra gli ospiti in studio il segretario generale Antonino Alibrandi e il vicepresidente della commissione sanità dell' Ars Calogero Leanza.