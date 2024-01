Paura a Messina, fiamme nei locali dell'ex hotel Paradise FOTO

Dalle 17 di oggi una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Messina e’ impegnata, in località Paradiso per l’estinzione di un’incendio sviluppatosi all’interno di locali già adibiti ad albergo (l'ex hotel Paradise) ed attualmente non utilizzati.

Dalla sede centrale di Via Salandra è stata inviata la prima partenza con Aps (autopompaserbatoio) e un’autobotte. Sul posto il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad estinguere le fiamme che si sono propagate, per cause in corso di accertamento, in un locale di circa 30 mq; L’attività del personale del 115 è tutt’ora in corso con la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.