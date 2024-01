Messina, si dimette all'improvviso il comandante della Polizia Municipale

Si è dimesso il comandante della polizia municipale Maurizio Cannavò. Un fulmine che arriva in un cielo non proprio sereno, quello della polizia municipale, che già era stata al centro delle polemiche nelle scorse settimane per via dell’organizzazione delle ferie durante le Festività natalizie. Cannavò aveva preso il posto di Stefano Blasco, con un doppio incarico (aveva mantenuto il comando anche a Ragusa) che aveva fatto storcere il muso a molti. Alla base delle dimissioni ci sono motivazioni personali non ancora ben specificate, in realtà tra Cannavò e la città, compreso il Corpo di polizia municipale, non è mai scoccata la scintilla. A questo punto al sindaco Federico Basile non resta che muoversi attraverso la strada che fin dall’inizio era stata indicata: quella del concorso.

“Sono scelte professionali legate a problemi personali”. Così il sindaco Federico Basile commenta le dimissioni di Cannavò: “Questo è quello che mi ha detto il comandante, non ho motivo di non credergli, anche perché mi ha dichiarato di non escludere di prendere un periodo di aspettativa. C’è un po’ di amarezza, certo, perché questa scelta era stata fatta per dare continuità, con una figura che ritenevamo adeguata. In settimana bandiremo un concorso per dirigere a tempo determinato. Richiamare il comandante Blasco? Magari parteciperà al concorso, chissà. Comunque fino all’espletamento delle procedure rimarrà il comandante Cannavò”.