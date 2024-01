Messina, maxi incidente sul viale Boccetta: bus finisce su auto in sosta, rallentamenti al traffico

Un incidente si è verificato questa mattina sul viale Boccetta. Nell'impatto sono stati coinvolti quattro mezzi: tre auto e un bus privato. Traffico in tilt all'uscita dello svincolo. Si tratta di un pullman di linea che è finito, forse per un problema ai freni, sulle auto in sosta. Nessun ferito, solo un po’ di paura. Verifiche in corso sull'esatta dinamica dell'incidente.

La nota della società

La società Campagna e Ciccolo, in merito all’incidente occorso nella giornata odierna verso le 11 sul viale Boccetta, che ha visto coinvolto un proprio mezzo, precisa, anzitutto, "che il veicolo non era in servizio e non vi erano passeggeri a bordo. Il mezzo era fermo per un intervento di riparazione relativo all’impianto elettrico, che nulla ha a che vedere con l’impianto frenante. Terminata la riparazione, il mezzo, non appena rimesso in moto, è scivolato in avanti, urtando un’auto in sosta che, a sua volta, ha fatto carambola su un’altra, anche a causa della pendenza della strada e della presenza di un albero che ha fatto un gioco di leve. L’autista, che era al posto di guida, nel momento in cui il mezzo ha cominciato a muoversi, lo ha prontamente deviato verso le auto in sosta, per evitare maggiori danni salvaguardare l’incolumità delle persone. Il pullman, sottoposto regolarmente a revisione e manutenzione, non presentava alcun problema di carattere meccanico, ma solo un guasto alle batterie. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento".



"La Campagna è Ciccolo è sempre impegnata ad assicurare ai propri clienti il massimo della sicurezza e della qualità dei servizi. Anche l’incidente odierno, che, nonostante le condizioni di intenso traffico e la accentuata pendenza del tratto di strada in cui si è verificato, ha cagionato danni solo a cose, dimostra la capacità dell’azienda e del proprio personale di fronteggiare anche gli imprevisti più gravi nella massima tutela dei propri passeggeri".