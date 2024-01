Studente "prodigio" di Letojanni registra un audiolibro di poesie con il figlio del Nobel Salvatore Quasimodo

Un audiolibro di poesie con la voce di Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore, e i versi di Roberto Bartocci, allievo dell’Istituto professionale per i servizi commerciali di Letojanni. L’opera, dal titolo Riflessione, in pubblicazione da parte di Aletti Editore, è annunciata per il prossimo mese di luglio e rappresenta per lo studente della provincia di Messina, non solo, un grande traguardo ma, soprattutto, un prestigioso trampolino di lancio.

Galeotto un bando indetto dalla Aletti e risalente allo scorso maggio, con un migliaio di autori in gara. In palio, la possibilità di registrare un audiolibro con la partecipazione di Alessandro Quasimodo, autore, regista e attore, figlio del celebre poeta siciliano, esponente di spicco dell’ermetismo e Nobel per la letteratura nel 1959, e di Maria Cumani, acclamata danzatrice e attrice italiana del secolo scorso.

Dare una voce così altisonante alle proprie parole non è l’unico risultato raggiunto dal ragazzo prodigio della terza A del professionale di Letojanni che, prima dell’audiolibro con Quasimodo, darà alle stampe, sotto l’egida di Booksprint Editore, la sua opera d’esordio: una raccolta di poesie intitolata Sensazioni e sentimenti, che sarà a breve disponibile in tutti i negozi di libri, nelle cartolibrerie e in formato digitale su tutto il territorio nazionale. Dallo scorso febbraio, Bartocci conduce su Spotify anche un podcast che recentemente è approdato su Google podcast.