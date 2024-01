Messina, multa auto sprovvista di tagliando di sosta: operatore Atm aggredito da un commerciante

Nuovo episodio di violenza ai danni di un lavoratore Atm. Questa volta ad essere aggredito è stato un operatore ZTL, che in quel momento svolgeva servizio nei pressi di Piazza Unione Europea e stava multando un’auto sprovvista del tagliando di sosta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ed è stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che ad aggredire l’operatore della Ztl sia stato un esercente della zona, che avrebbe parcheggiato l’auto senza munirsi del tagliando di sosta.

Il presidente dell’Azienda Trasporti di Messina, Giuseppe Campagna, che ha raggiunto immediatamente i lughi in cui si è verificato il fatto, esprime profondo rammarico per questa ennesima aggressione ai danni di un lavoratore Atm: «Siamo di fronte ad un fatto deplorevole, che ci lascia particolarmente turbati. Non è tollerabile che chi svolge il proprio lavoro possa essere aggredito in pieno giorno e in pieno centro perché sta svolgendo le sue mansioni correttamente e nel rispetto della normativa vigente. Ovviamente esprimo massima solidarietà e totale vicinanza al nostro lavoratore, che dopo l’accaduto ha accusato un piccolo malore che ha reso necessario anche l’intervento dei sanitari. Episodi del genere non dovrebbero mai accadere e siamo molto provati per quanto successo questa mattina».