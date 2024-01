Messina e la vergogna della villetta Quasimodo, la IV Municipalità: "Il Comune ci ascolti sul progetto di riqualificazione"

In relazione a notizie di stampa che riportano la volontà dell’Amministrazione comunale di riqualificare villetta Quasimodo, affidando la progettazione alla società partecipata MessinaServizi Bene Comune S.p.A. per un impegno di spesa di oltre 470mila euro, gli scriventi Consiglieri della IV Municipalità, rilevano come ancora una volta l’Istituzione Municipale, che pur può vantare competenza in via concorrente sulle riqualificazioni dei giardini pubblici, non sia stata coinvolta nei progetti di riqualificazione di questa e di altre aree a verde ricomprese nel territorio della IV Municipalità. Il suddetto coinvolgimento, sebbene sia normato dal vigente Regolamento Comunale sul Decentramento Amministrativo, ad oggi non è stato riconosciuto dall’Amministrazione Basile in nessuno degli ambiti previsti all’art 17, se non nella richiesta di pareri (non vincolanti) sui regolamenti comunali. Se si fosse dato luogo a tale auspicata collaborazione i sottoscritti avrebbero fatto notare come la cifra stanziata dal Dipartimento Servizi Ambientali in base al computo metrico commissionato dalla MessinaServizi, poteva essere razionalizzata in altra maniera, magari destinando i 25mila euro di scritte luminose e/o i quasi 90mila euro di aiuole e vialetti di design all’acquisto di giochi per bambini, la realizzazione di servizi igienici, un impianto di videosorveglianza o per la fortemente richiesta area di sgambamento per cani. Essendo ancora nelle fasi iniziali di progettazione riteniamo di dover dar seguito alle nostre prerogative di Consiglieri della IV Municipalità “Centro Storico” proponendo questi e altri correttivi nella delibera che è stata approvata nella seduta di Consiglio del 24 gennaio 2024. Nello specifico ecco i punti salienti che l’amministrazione dovrebbe prendere in considerazione nella fase di progettazione: un nuovo impianto di videosorveglianza; un’area di sgambamento per cani; servizi igienici (inclusivi); giochi per bambini (inclusivi); un’area dedicata allo sport dello skateboard; punto di ristoro con fontanella.