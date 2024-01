Messina, presentata al Policlinico la V edizione del master in Terapia Intensiva e Subintensiva Pediatrica

Riconoscendo l'importanza di una adeguata formazione per gli operatori sanitari che si occupano di bambini critici, è stato presentato ieri nell’aula magna del Padiglione NI, il Master di II livello in terapia Intensiva e Sub intensiva Pediatrica dell’Università di Messina, un corso che rappresenta un’importante opportunità per coloro che desiderano ricevere una formazione specifica.

Formazione che sarà anche pratica, con stage dedicati in reparto, e con simulazioni sulle principali tecniche di stabilizzazione e supporto intensivo delle funzioni vitali. Al termine del programma di formazione i partecipanti avranno sviluppato competenze specifiche di valutazione, trattamento e gestione delle emergenze-urgenze pediatriche.

Giunto alla V edizione, il Master è una preziosa realtà, resa possibile dalla proficua sinergia dell’Istituzione Universitaria e dell’AOU “G. Martino”. Quest’ultima ha creduto nella competenza degli operatori e messo a disposizione degli stessi una struttura di ricovero che ha consentito una adeguata expertise, mentre l’Università, con il prestigio e l’autorevolezza delle sue risorse, ha assicurato l’alto livello scientifico dell’impegno formativo.