Inglese circola con targhe straniere contraffatte: denunciato dalla polizia locale di Taormina

È stato uno degli ausiliari ASM a segnalare, nella tarda mattinata di ieri, alla Polizia locale la presenza, nel centro storico Taorminese, di uno strano pick up con targhe straniere che da giorni circolava nel territorio violando le norme sulla circolazione stradale.

Grazie alla segnalazione del giovane ausiliare del traffico, una pattuglia della polizia locale riusciva ad intercettare e bloccare il mezzo in prossimità degli svincoli autostradali .

A seguito degli accertamenti esperiti dagli uomini coordinati dal comandante Lo Presti il mezzo risultava avere targhe autocostruite e raffiguranti una sequenza letterale di fantasia (ANTO WOW) . Il conducente, cittadino inglese ma residente in Italia da oltre un anno, veniva altresì trovato in possesso di patente di guida estera non convertita.

Gli operatori di polizia locale procedevano dunque a sequestrare le targhe per la commessa violazione dei reati di cui agli artt 477 e 482 (falso materiale ) codice penale; deferire in stato di libertà il cittadino inglese per il relativo reato di falso materiale;

sottoporre a fermo amministrativo per mesi 3 il veicolo e ritirare il documento di guida per l’inoltro alla locale prefettura nonchè a comminare una sanzione amministrativa complessiva complessiva di euro 171 (pagamento entro 5 giorni) per violazione degli artt 100 e 135 del codice della strada.