Ex asilo Calcagno di Milazzo: chiesta una seduta straordinaria del Consiglio comunale

I consiglieri comunali d’opposizione Damiano Maisano, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere dell’Appalto Lavori di Riqualificazione dell’ex Asilo Calcagno di Milazzo.

«Vista l’importanza dell’argomento – scrivono – appare necessario ed opportuno investire il Consiglio Comunale anche per dare risposte certe all’intera cittadinanza milazzese sulla trasparenza dei lavori appaltati per la struttura al fine di comprendere, nel dettaglio, quale sia lo scenario futuro della reale realizzazione del progetto appaltato sui lavori di intervento di recupero dell’ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle arti Marinare».

I consiglieri precisano che l’argomento è stato oggetto di interventi preliminari fatti dall’opposizione in diversi consigli comunali senza nessun riscontro. E che dall’ultimo articolo di stampa pubblicato il 13 novembre scorso ad oggi non si è più appresa notizia sull’argomento né da parte dell’amministrazione e né da parte degli uffici competenti creando forti preoccupazioni nell’opinione pubblica e dubbi sull’iter progettuale intercorso tra la Regione, il Comune di Milazzo (Stazione committente) e l’impresa appaltatrice.