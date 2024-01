Brucia la casa dei genitori per l'eredità: 63enne di Gioiosa Marea finisce ai domiciliari e viene arrestato per evasione

Appicca un incendio nell’abitazione occupata dai familiari. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea un 63enne che aveva acceso il fuoco davanti al portone di ingresso della casa e all’interno dell’immobile, dove in quel momento non c'era nessuno, e nel quale era entrato dopo aver rotto una vetrata.

Alla base del gesto un contezioso maturato in ambito familiare per l’eredità di proprietà immobiliari. Il 63enne, arrestato in flagranza, è stato sottoposto ai domiciliari. Successivamente, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Patti, lo hanno sorpreso in un negozio e lo hanno arrestato per evasione. Il gip ha convalidato i provvedimenti e disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato, in relazione al reato di incendio, ed è stato condotto a Messina Gazzi