MIlazzo, smaltisce una vecchia Tv in piazza Nastasi e viene immortalato dalle telecamere

Liberarsi di quel televisore abbandonandolo sul marciapiede vicino ad un contenitore per la raccolta di indumenti usati nella centralissima piazza Nastasi costerà molto caro ad un irriducibile “zozzone”, uno di quelli che evidentemente non sa che basta fare un paio di chilometri con l’auto e consegnare il rifiuto da smaltire al personale del Centro comunale di raccolta di contrada Masseria.

Le telecamere di videosorveglianza del Comune infatti lo hanno immortalato mentre lascia l’apparecchio e poi si allontana rapidamente.

Adesso, una volta identificato, riceverà una multa salata oltre alla denuncia penale per abbandono di rifiuti. Nel frattempo, il sindaco Midili così come promesso ha reso pubblica sui social la foto. E lo stesso farà nei prossimi giorni con altri incivili.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina