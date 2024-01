Messina, all'ospedale Piemonte sarà possibile consultare e scaricare i referti online

A partire da oggi, 22 Gennaio, ogni utente potrà consultare e scaricare online i propri referti degli esami di laboratorio analisi effettuati presso il Presidio Ospedaliero Piemonte. Ritirarli sarà semplice e veloce.

Collegandosi infatti al sito istituzionale www.irccsme.it oppure al link diretto mylab.irccsme.it senza effettuare alcuna registrazione, basterà inserire il proprio codice fiscale e password che sarà rilasciata al paziente al termine dell’esame direttamente presso il centro prelievi. Al servizio si può accedere tramite PC, tablet o smartphone connessi a Internet.

I referti saranno disponibili online per un periodo di 45 giorni dalla data di refertazione e potranno essere contestualmente veicolati verso una casella di posta elettronica. Nei prossimi mesi sarà implementato il servizio anche consultando e scaricando gli esami ambulatoriali di diagnostica per immagini (ecografie, radiografie, risonanze, Tac, ecc…).

Prosegue dunque a ritmo serrato il processo di digitalizzazione del “Bonino Pulejo”. Tra gli altri servizi, inoltre, è stato attivato sul menu laterale del sito ufficiale, un apposito pulsante denominato “Pronto Soccorso” che consente di visualizzare in tempo reale lo stato di affollamento e il relativo codice d’urgenza dei pazienti in attesa nell’area Triage dello storico nosocomio di Viale Europa. Lo rende noto la Direzione Strategica dell’IRCCS Bonino Pulejo che in sinergia con l’Ufficio Servizi Informatici Aziendali, sta lavorando per consentire un’agevole ed innovativa estensione dei servizi offerti al paziente.