Messina, l'acqua è tornata: ancora qualche disagio nella zona nord

C'è ancora qualche problema in alcuni condomini di contrada Principe, di viale regina Elena e dell'Annunziata, ma è ripresa da oggi, in maniera ordinaria l’erogazione idrica in praticamente tutte le zone di Messina

A comunicare la ripresa del servizio Comune e AMAM con una nota congiunta, a conclusione dei lavori sulla condotta idrica del Fiumefreddo che hanno reso necessario lo stop dell'erogazione dell'acqua a Messina dallo scorso venerdì 19 gennaio.

“Considerata la normalizzazione della distribuzione idrica è stata disposta la chiusura del COC, in presenza, a partire dalle ore 12 di oggi, domenica 21.Le attività di supporto alla cittadinanza saranno comunque garantite dal servizio di assistenza della società AMAM, al recapito telefonico n. 090 3687711”.

Restano attivi anche oggi, domenica 21 gennaio, i presidi fissi di approvvigionamento presso gli impianti:

SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

VIALE EUROPA, Pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.