Messina, blitz alle Case Gialle: scoperti allacci abusivi e quasi 500 cartucce

In seguito a operazioni mirate alla prevenzione e repressione dei reati predatori, i Carabinieri hanno denunciato due individui ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica. Durante un controllo nelle abitazioni degli indagati, situati nel quartiere Case Gialle, sono emerse chiare irregolarità nei contatori condominiali. Di fronte a tali anomalie, i Carabinieri hanno richiesto l'intervento di esperti dall'azienda erogatrice dell'energia elettrica per un'ispezione tecnica. Durante le verifiche, sia i militari che i tecnici hanno scoperto che erano stati realizzati bypass ai contatori mediante l'uso di cavi improvvisati, permettendo un approvvigionamento fraudolento di energia elettrica sottratta alla rete pubblica per il fabbisogno delle loro residenze.

Durante le operazioni di controllo dei contatori, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 420 cartucce calibro 20, occultate nel sottoscala condominiale. Tali munizioni sono state trasmesse ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Messina per le opportune analisi di competenza. Attualmente, sono in corso indagini al fine di risalire alla proprietà delle munizioni sequestrate.