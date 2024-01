Alla guida ubriachi e con addosso hashish, crack e cocaina: 15 segnalazioni a Messina

Nel corso di un'operazione di controllo del traffico stradale, i Carabinieri hanno sottoposto a verifica oltre 90 individui e più di 60 veicoli, elevando diverse contravvenzioni al Codice della Strada. Le infrazioni riguardavano principalmente l'omissione dell'uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l'impiego del cellulare durante la guida, comportamenti che costituiscono una grave minaccia per la sicurezza sia degli automobilisti che dei pedoni.

Per quanto concerne i reati legati alla circolazione stradale, i militari hanno segnalato cinque persone all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, un individuo per aver rifiutato di sottoporsi all'esame alcolemico, un giovane per guida senza patente, un soggetto per guida con patente revocata e tre individui per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nell'ambito dell'azione antidroga, sono stati segnalati alla Prefettura 10 giovani consumatori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish, cocaina, crack e marijuana destinati al consumo personale. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) Carabinieri di Messina per le opportune analisi di laboratorio.