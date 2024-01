Paura a Messina, incidente tra scooter e pedone in via Taormina: due feriti

Incidente stradale tra uno scooter e un pedone oggi pomeriggio intorno alle 18 in via Taormina, a pochi metri dall'incrocio semaforico con il viale Gazzi. Il mezzo a due ruote procedeva in direzione sud, a finire sull'asfalto sia il conducente del mezzo a due ruote sia il pedone che probabilmente era in procinto di attraversare. Per i due sono stati necessari i soccorsi dell'ambulanza, due quelle giunte sul luogo per trasportare i feriti al vicino pronto soccorso. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.