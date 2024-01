Messina, la piscina Cappuccini tornerà finalmente alla piena fruizione

La piscina comunale del complesso Cappuccini tornerà ad essere fruibile, dopo una lunghissima attesa e anni di abbandono. Sono stati consegnati ieri mattina, dall’Amministrazione Basile, i lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio, per un importo di 134.500 euro. Erano presenti l’assessore Massimo Finocchiaro, il direttore dei lavori, l’architetto Leopoldo Marchetta, e i responsabili dell' impresa “Nova Cean Edil Srl”.

La dittà dovrà ultimare le opere entro 120 giorni, quindi l’impianto, se non ci saranno intoppi, potrà essere fruibile già all’inizio della prossima estate. E questa è sicuramente una buova notizia per la città di Messina. Gli interventi riguarderanno il ripristino della vasca olimpionica da 50 metri, oltre alla ristrutturazione degli spogliatoi, degli impianti elettrici e di illuminazione e del percorso di accesso per i diversamente abili.

A esprimere soddisfazione per la consegna dei lavori è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone, il quale più volte ha sollecitato il sindaco e gli assessori competenti ad accelerare le procedure per la riqualificazione dell’impianto. «Sono soddisfatto – afferma Carbone – di aver contribuito con i miei solleciti formali in Consiglio, con la presentazione di atti ispettivi e la richiesta di approfondimenti, alla ripresa di un iter che sembrava arenatosi e che porterà quel gioiello che è la piscina Cappuccini a risplendere e ad essere riaperto alla pubblica fruizione.